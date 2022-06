Ci saranno le squadre di calcio della Polizia Locale e quella della Polizia di Stato ma ci sarà anche la ASL BT e gli Avvocati Andriesi. Un quadrangolare per formazioni ovviamente dilettantistiche ma nella meravigliosa cornice dello Stadio “Degli Ulivi” per raccogliere importanti fondi in favore dei pazienti ematologici in particolare per quelli ucraini che vivono una condizione di ulteriore sofferenza in questo momento. Ad organizzare l’evento ci ha pensato l’AIL BAT impegnata da oltre 50 anni al fianco dei malati ematologici.

Un pomeriggio di sport, festa e sociale presentato questa mattina in sala giunta del Comune di Andria, ente partner dell’evento assieme alla ASL BT. Un evento che vedrà tante associazioni coinvolte come per esempio i clown dottori di In Compagnia del Sorriso ma anche molti partner privati ed alcuni ospiti di prestigio come la voce di Roberta Gentile, giovane cantante andriese voce italiana del Jazz/Soul reduce da successi a Tokio, Osaka, Londra e Milano e la coppia Riccardo Miracapillo e Annamaria Bruno freschi vincitori del titolo italiano di danza sportiva.

Il servizio completo su News24.City.