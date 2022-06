È stato condannato per diffamazione aggravata a due mesi di reclusione, con pena sospesa, Emanuele Catino, l’uomo denunciato per stalking dall’avvocato andriese Laura Di Pilato, ex presidente del consiglio comunale, difesa dall’avvocato Valentina De Santis del Foro di Trani. Così ha deciso il Tribunale tranese. All’imputato è stato inoltre notificato, in data odierna, un decreto di sottoposizione alla sorveglianza speciale, con obbligo di residenza nel Comune di Andria. In base a questo provvedimento, l’uomo non potrà frequentare gli stessi luoghi frequentati dalla vittima, dovrà mantenersi ad almeno 300 metri di distanza e non potrà comunicare in alcun modo con lei. Il Tribunale ha anche condannato Emanuele Catino, difeso dall’avvocato Nicola Giorgino, al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento danni nei confronti di Laura Di Pilato, per un ammontare che verrà quantificato in un altro giudizio.