Forza Italia Giovani Andria: Vincenzo Abruzzese nominato nuovo Coordinatore Cittadino.

Classe 2002, diplomato presso l’ITES LES Ettore Carafa dove ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di rappresentante d’istituto, attualmente studente in scienze dei servizi giuridici d’impresa presso l’Università di Bari, si occupa anche dell’azienda di famiglia nel ruolo di amministratore contabile.

«Ho da sempre creduto nei valori della libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia, solidarietà, che sono i valori fondanti del nostro partito – commenta Vincenzo Abruzzese -.

Ringrazio la Coordinatrice Regionale, Dott.ssa Lucia Diele, per la fiducia accordatami, insieme all’amico di sempre, suo vice, Gaetano Scamarcio che mi ha sempre sostenuto e spronato a crescere, grazie al Coordinatore Provinciale di FI-Giovani, Riccardo Brudaglio con cui lavorare è sempre stimolante e grazie a tutta la famiglia di Forza Italia Giovani Andria, con cui continueremo a lavorare per la crescita del nostro partito. A breve nomineremo un Direttivo Cittadino forte e pieno di ragazzi in gamba», conclude il neo coordinatore cittadino i Fi Giovani Andria.

La nomina di Abruzzese è stata accolta positivamente dai vertici del movimento giovanile con Gaetano Scamarcio, Vice Coordinatore Regionale Vicario di FI-Giovani Puglia: «La nomina di Abruzzese rientra nell’ottica di rinnovamento del movimento giovanile in Puglia e ad Andria, un rinnovamento che premia la militanza in vista delle prossime sfide che ci attendono e che vivremo da protagonisti, affiancando il partito. Vincenzo è un ragazzo capace, empatico, con anni di militanza ed esperienza di rappresentanza studentesca: siamo certi di fare la scelta giusta».

Puntuale anche il commento di Riccardo Brudaglio, Coordinatore Provinciale di Forza Italia Giovani BAT: «Sono molto soddisfatto del percorso di Vincenzo all’interno della grande famiglia di Forza Italia. Sono certo saprà gestire al meglio il coordinamento cittadino dei giovani per la città di Andria. È un occasione di crescita collettiva che guarda a migliorare il lavoro sul territorio in linea con quelli che sono gli obbiettivi del partito. A Vincenzo vanno i miei più sentiti complimenti ed auguri di buon lavoro per la carica appena conseguita».