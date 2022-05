È emergenza sangue al Policlinico di Bari. A darne notizia è la direzione generale dell’azienda ospedaliera, comunicando che, proprio a causa di tale carenza, l’Unita Operativa di Medicina Trasfusionale ha sospeso temporaneamente gli interventi chirurgici programmati, per intervenire esclusivamente nei casi di urgenza o per il supporto dei pazienti cronici.

Le criticità riguardano in particolare tre gruppi sanguigni: 0+, 0- e A+, per i quali le pochissime scorte a disposizione non rendono possibile la normale attività chirurgica.

Ma il problema non è solo del Policlinico, ma riguarda tutta la Regione. Ne abbiamo discusso con il dottor Luciano Lorusso, direttore del centro trasfusionale dell’ospedale “Bonomo” di Andria, che ha contribuito a far fronte all’emergenza pugliese inviando, nei primi 5 mesi del 2022, circa 1.000 sacche di sangue ad altre strutture sanitarie. Questo nonostante una mancanza di donatori che, quest’anno, si è manifestata anche in anticipo.

L’appello resta quello di donare: un gesto che può salvare la vita agli altri, ma che torna utile anche per monitorare il proprio stato di salute.