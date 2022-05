Si sono affrontati a causa di un diverbio all’uscita di una scuola elementare alla periferia di Andria sino al provvidenziale intervento di una vigilessa della Polizia Locale. E’ accaduto ieri in via Murge nei pressi di un edificio scolastico poco dopo le 13. Ad affrontarsi due uomini di circa 40 anni che dalle parole sono passati ben presto ai fatti con l’utilizzo anche di un “martelletto malepeggio”, un attrezzo da lavoro generalmente in uso ad agricoltori o muratori. Il provvidenziale intervento della vigilessa, che ha subito anche qualche colpo durante la colluttazione, ha evitato che si degenerasse in qualcosa di ben più grave.

L’agente, in servizio all’uscita di scuola, ha subito allertato i rinforzi. Alla base della discussione una banale mancata precedenza avvenuta qualche giorno prima con una delle mogli. Rancore e dissidi che sono esplosi probabilmente favoriti anche da vecchi dissidi familiari. Entrambi gli uomini sono stati condotti presso il comando della Polizia Locale di Andria, identificati ed ora toccherà alla procura di Trani valutare come procedere dopo gli accertamenti del caso. Su uno dei due, un agricoltore, pende comunque una denuncia per porto armi od oggetti atti ad offendere.