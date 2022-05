“Qual è l’attuale situazione dell’Amministrazione della nostra Citta?”, “Ci sono dei progetti che pensa di non poter realizzare a causa della grave situazione economica?…”

Sono soltanto alcune delle domande che una nutrita delegazione di alunni della scuola primaria “Giuseppe Verdi” ha rivolto al Sindaco Bruno e a qualche Assessore lo scorso mercoledì 18 maggio 2022.

Incuriositi, seduti sugli scranni della sala consiliare e per niente intimoriti dall’austerità del luogo, i piccoli alunni, accompagnati dagli insegnanti Colasuonno e Marolla, hanno fatto lezione di cittadinanza in un’aula speciale: la sala del Consiglio comunale di Andria. A riceverli, il Sindaco Giovanna Bruno e gli assessori alla Bellezza Daniela di Bari e alla Persona Dora Conversano

Impegnati in un laboratorio di educazione alla cittadinanza, centrato sullo studio della Costituzione come uno strumento vivo di partecipazione democratica, gli alunni hanno potuto vedere con i loro occhi il luogo in cui si riunisce l’assise civica e la conoscenza dei luoghi nei quali si esplica l’attività amministrativa.

Il progetto, dal titolo “We are- We care” rientra tra i progetti PON “La scuola : un ponte tra sé e gli altri”. «Una bella opportunità formativa per i nostri alunni – commenta il dirigente scolastico Grazia Suriano – un percorso che vuole essere una Palestra di Educazione alla cittadinanza per formare cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri e protagonisti delle scelte della propria comunità».