Grave incidente questo pomeriggio in contrada Rivoluzione, nel territorio tra Andria e Corato. Per cause tutte da accertare tre veicoli sono stati coinvolti in un incidente. Un’auto è ribaltata. Sono 4 i feriti, di cui uno particolarmente grave. Sul posto sono intervenute alcune equipe sanitarie del 118. Due feriti sono stati trasportati al “Bonomo” in codice rosso, gli altri due in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri.