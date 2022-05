Per evitare i congestionamenti di veicoli nella nuova rotatoria, il Comune di Andria ha istituito le seguenti variazioni alla circolazione veicolare a parziale modifica dell’ordinanza dirigenziale riguardante la circolazione veicolare su Via Milite Ignoto, nel tratto da Via Isonzo a Via XXIV Maggio:

a) – senso unico di marcia tratto e direzione da Via Isonzo a Via XXIV Maggio;

b) – senso vietato a tutti i veicoli nella opposta direzione;

c) – obbligo di svolta a destra in entrata nella rotatoria con DARE PRECEDENZA ai veicoli già presenti nella rotatoria.