«Per chi l’ha vissuta in questi ultimi giorni, o chi l’ha incontrata sui social e chi la conosce da due anni La Fabbrica é un luogo di incontri, di sogni, una casa per tuttə. Dal momento in cui abbiamo lasciato Parigi, Andria, la Puglia e La Fabbrica sono diventate la nostra casa. L’abbiamo costruita con i nostri sforzi, con le nostre mani, e con il supporto delle persone che ci hanno sostenuto.

Hanno preso tutto, anche le scorte di carta igienica: temevano, forse, il ritorno della pandemia o avevano paura di farsela sotto? Tante ipotesi ma una cosa è certa: La Fabbrica é il nostro sogno collettivo: un posto per tuttə fatto da tuttə. Ma forse non è ancora una casa per tuttə. Sì, siamo in periferia. Sì, siamo in una strada poco trafficata. Sì, per una notte non ci siamo fermati lì a dormire. Sì, c’è ancora ignoranza e povertà. Ma il nostro lavoro è divulgare cultura ed arte, offrire uno spazio di espressione a tuttə coloro che ne hanno bisogno, valorizzando il territorio ed i suoi frutti e per questo continueremo a lottare affinché La Fabbrica possa davvero diventare quel posto accogliente, inclusivo, d’integrazione e di solidarietà per tuttə, ma proprio tuttə!