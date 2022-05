Stabile e al ribasso la curva dei nuovi casi in Puglia che nelle ultime 24 ore ha fatto registrare 3.101 contagi, a fronte di poco più di 20mila tamponi. Scendono anche gli attualmente positivi, grazie al forte rialzo dei guariti, mentre i ricoveri sono ancora in aumento. Sullo sfondo il dato dei decessi che continua ad aggravarsi, con altri 10 morti a causa del virus. E’ questa la fotografia sull’andamento della pandemia in Puglia. E’ sempre la provincia di Bari a far registrare più casi giornalieri, 1.179, segue Lecce con 574, 487 nel tarantino, 334 nel foggiano, 321 in provincia di Brindisi, chiude l’elenco ancora una volta la Bat con 170 nuovi contagi in 24 ore. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.079.385, mentre il conto delle vittime del virus in due anni sale a 8.319.

Ricoveri in rialzo, ed in particolare nei reparti covid non critici della regione, con il dato che sale a 545 pazienti. Stabili a 25 le terapie intensive. Bene sul fronte degli attualmente positivi tornati sotto quota 100mila e che oggi si attestano a 98.484. Un dato reso possibile da nuovo boom di guariti giornalieri. Secondo i dati del bollettino di oggi, infatti, si sono aggiunti altri 5mila negativizzati, per un totale che sale a 972.582.