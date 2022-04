Brilla una stella andriese agli Open d’Italia di Calcio Balilla. Il giovane Michele Vilella ha conquistato il podio all’esordio tra i professionisti. Terzo posto per il 25enne andriese ed il suo compagno di squadra, Sirio Mello (stessa età di Michele). La coppia ha perso per soli due punti la possibilità di disputare la finale del campionato italiano. Gli Open si sono disputati durante lo scorso weekend a Leini, città metropolitana di Torino. Per Michele Vilella si tratta comunque di un ottimo inizio tra i professionisti, dopo aver militato per anni nei semi-pro. Solo 6 mesi fa il 25enne di Andria ha portato a casa il titolo di campione degli ultimi Oped d’Italia categoria semi-pro. L’esordio al terzo posto fra i professionisti, dunque, mette in luce tutte le sue abilità. Il futuro è dalla sua parte.