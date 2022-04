Nella 585^ edizione della Fiera d’Aprile, è previsto anche il concorso: “INSIEME RIFIORIRE”, il cui scopo è generare bellezza e sostenibilità ambientale. La domanda di iscrizione, corredata di foto, dovrà pervenire fra il 1° e il 20 maggio 2022, secondo il modulo allegato, tramite e-mail a [email protected]

La dimensione totale dei file non deve superare i 10 MB, e sarà possibile inviare o consegnare massimo 3 foto. Partecipare sarà gratuito ed accessibile a tutti coloro che dispongono di un balcone o di un giardino privato che sia prospiciente una strada comunale, di qualsiasi genere e che si impegnino ad arredarli a proprie spese con piante e fiori.

Sarà escluso dalla partecipazione solo chi svolge l’attività di fiorista o vivaista in proprio.

I partecipanti saranno divisi in due categorie: Gialla (composizione floreale per l’arredo di balconi e davanzali); Azzurra (operatori commerciali che allestiscono le proprie vetrine o gli spazi privati o pubblici regolarmente occupati).

I partecipanti potranno usare qualsiasi pianta tranne quelle in plastica. Le foto saranno valutate da una giuria composta dal Sindaco o un suo delegato, un architetto, un fiorista, e un giornalista.

Criteri di valutazione sono: combinazione dei colori dei fiori, originalità della composizione, sana e rigogliosa crescita degli stessi, inserimento del verde nel contesto architettonico, armonia dell’allestimento.

Per ognuno di questi criteri verrà assegnato un punteggio:

– per la combinazione dei colori dei fiori: da 0 a 20 punti

– per l’originalità della composizione: da 0 a 25 punti

– per la sana e rigogliosa crescita: da 0 a 15 punti

– per l’inserimento del verde nel contesto architettonico: da 0 a 20 punti

– per l’armonia dell’allestimento: da 0 a 20 punti.

Saranno premiati i primi tre classificati per ogni categoria.