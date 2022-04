Paganese-Fidelis Andria il 7 maggio, Fidelis Andria-Paganese il 14 maggio: sono le due partite, valide per andata e ritorno dei playout di serie C, in cui i biancazzurri si giocheranno la conferma della categoria professionistica. Prima, però, c’è il Monopoli sul cammino degli andriesi: domani, per l’ultima giornata della stagione regolare, con fischio d’inizio previsto alle ore 17.30. Non potrà migliorare l’attuale piazzamento della Fidelis, che comunque avrà dei privilegi nella doppia decisiva sfida contro i campani, ma il derby in programma al “Veneziani” va comunque onorata.

Ci sarà da provare a ritrovare la via del gol, che alla Fidelis manca da quattro partite consecutive. Anche per evitare di trascinare questo tabù ai playout. La Fidelis proverà a salvarsi ai playout. Il Monopoli è già certo di partecipare ai playoff. Domani, nel derby contro l’Andria, i biancoverdi si giocano il quinto posto finale con gli attuali coinquilini della Virtus Francavilla.