Botta e risposta tra Legambiente Andria e Comune. Nei giorni scorso il gruppo ambientalista aveva commentato così la cementazione di un’aiuola in piazza Catuma: «In foto l’ennesima aiuola cementata, priva dell’albero e dei fiori che ospitava. Dovremmo tutti impegnarci alla diffusione del verde urbano e invece ci ritroviamo a fotografare il risultato di atti vili e incivili. Come volontari di un’associazione ambientalista vorremmo non fermarci alla denuncia, ma chiedere: «PERCHÉ si agisce in questa maniera?».

E la risposta da parte del Comune è arrivata proprio in data odierna:

«Il competente Servizio Parchi e Verde Pubblico informa che, come in altri casi, le aiuole vengono coperte con uno strato sottile di malta per garantire la sicurezza del pubblico, ed evitare cadute ed inciampi. In Piazza Catuma, dopo la sostituzione, nei giorni scorsi, della precedente alberatura, ormai secca, la stessa verrà sostituita nel prossimo autunno quando sarà possibile impiantarne una nuova ed idonea».