Proseguono le donazioni in favore di Soleterre da parte del Calcit di Andria. La Fondazione che si occupa di bambini malati oncologici in diverse parti del mondo è particolarmente impegnata in questo momento nella salvaguardia dei più piccoli salvati dall’Ucraina. Nelle scorse settimane sono stati completati i trasferimenti in Italia della gran parte dei bambini ospitati dalla Fondazione Soleterre nella sua casa di accoglienza a Kiev. Naturalmente c’è ancora bisogno di sostegno ed allora il Calcit, dopo la precedente donazione, ha deciso di continuare a sostenere attraverso risorse proprie ed oboli che continuano a giungere all’associazione.

In particolare per sostenere questo progetto il Comitato di Lotta contro i Tumori ha scelto di mettere a disposizione della comunità i prodotti del progetto “C’è più sugo senza mafie”. Nelle scorse settimane, grazie alla collaborazione tra Calcit e Coop Alleanza 3.0, era arrivata una importante donazione di passata di pomodoro biologico della Cooperativa Sociale Altereco e i pomodori pelati “Riaccolto” dell’Associazione Ghetto Out-Casa Sankara. Prodotti coltivati in terre liberate dalle mafie, buoni non solo a tavola ma anche per chi in quei campi lavora e per i territori in cui nascono. Progetti sociali che si uniscono e che riescono a produrre una moltiplicazione di attività utili in favore delle comunità. Per prenotare il proprio sacchetto solidale basta contattare lo 0883 890947 o 333 8373307 o 333 1023201.