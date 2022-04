Le condizioni meteo si manterranno in parte instabili sul territorio pugliese tra Pasqua e Pasquetta a causa del transito di un fronte freddo proveniente dal Nord Europa. Oltre a qualche precipitazione, possibili soprattutto nella giornata di domenica, sono attesi forti venti che soffieranno con raffiche fastidiose che potranno anche raggiungere i 70-80 km/h.

A Pasqua, come detto transiterà, un vortice ciclonico con aria fredda di origine artica e raffiche intense e la situazione non migliorerà il lunedì di Pasquetta con il vento che sarà autentico protagonista con punte sino ad 80 km/h.

Le temperature caleranno in maniera sensibile con le massime che non supereranno i 14-15 gradi e la minima che potrebbe addirittura sfiorare i 5 gradi. Insomma un tempo non proprio ideale per pic-nic e gite fuori porta che solitamente caratterizzano queste festività.