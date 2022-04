Una camionetta dell’Esercito si è ribaltata questa sera attorno alle 19 sulla SS 170 per cause in corso di accertamento. Tre i militari a bordo rimasti feriti. L’incidente in direzione Barletta con strada completamente chiusa ed una lunghissima fila di auto creatasi con diversi chilometri di coda.

Sul posto immediato l’intervento di diverse equipe sanitarie del 118 provenienti da Andria per soccorrere i tre militari rimasti feriti dopo il ribaltamento del mezzo. Necessario il trasferimento in Ospedale con i soccorritori impegnati sul posto per le prime cure. Il convoglio era di rientro a Barletta da una esercitazione appena conclusa a Torre di Nebbia.