Tutte da chiarire le cause di un incidente questo pomeriggio poco dopo le 13,30 accaduto sulla SP43 nei pressi del Santuario del SS. Salvatore ad Andria. Una vettura è uscita di strada finendo la sua corsa contro il muretto a secco laterale. A bordo due persone, entrambe andriesi ed entrambe rimaste ferite. L’uomo al volante è stato trasporto in codice rosso all’Ospedale “Bonomo” dopo esser stato estratto dalle lamiere della vettura anche se non sembra in pericolo di vita. Sul posto immediato l’arrivo di due equipe sanitarie del 118 provenienti da Andria e Corato oltre alla Polizia Locale.