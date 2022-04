Torna la Processione dei Misteri ad Andria dopo due anni di stop a causa della pandemia. Ecco quello che sarà il nuovo percorso che prevede strade più ampie rispetto alle vie centrali che generalmente erano quelle utilizzate. In più sarà massima l’attenzione di tutte le Chiese e Confraternite partecipanti al distanziamento e soprattutto all’utilizzo delle mascherine. Di seguito le vie che saranno attraversate nel percorso a partire dalle ore 19,15 di venerdì 15 aprile:

Piazza Porta la Barra – Via Orsini – Via Gioacchino Poli – Via Alto Adige – Viale Trentino – Via Dante Alighieri – Via Vittorio Pisani – Piazza Imbriani – Via A. De Gasperi – Porta Castello – Piazza Vittorio Emanuele II – SOSTA di PREGHIERA – Via Vaglio – via La Corte – via F. Excelsis – via F. Giugno – via Porta la Barra – Piazza Porta la Barra.

La processione si snoderà al seguito delle storiche croci di legno con l’Associazione dei Crociferi in prima linea, a seguito la Statua di Gesù dei Getzemani con alle spalle la Confraternita degli Agonizzanti e le Parrocchie Immacolata, SS.ma Trinità, S. Maria Ass. e S. Isidoro. Poi la Statua di Gesù Flagellato con la Confraternita di San Riccardo ed a seguire le Parrocchie Maria SS.ma dell’Altomare, San Michele Arc. e San Giuseppe (Sant’Angelo), Cuore Immacolato di Maria.

La Statua di Gesù Coronato di Spine sarà seguita dalla Confraternita della Misericordia e le Parrocchie: Sant’Agostino, Sacro Cuore, SS.mo Crocifisso. La Statua della Pietà dagli Istituti femminili di vita Consacrata e le Parrocchie Maria Ss.ma Annunziata, San Nicola, Ss.mo Sacramento. La Statua Gesù Porta la Croce con le Parrocchie Madonna della Grazia, San Giuseppe Art., Madonna di Pompei, Sant’Andrea Ap. Ancora a seguire la Statua Gesù in Croce con l’Associazione Monte di Gesù e le Parrocchie: Santa Maria Vetere, San Francesco, San Paolo Ap. La Statua Gesù nel Sepolcro seguita dall’Arciconfraternita dell’Immacolata con le Parrocchie San Riccardo, Maria SS.ma Addolorata alle Croci, Sacre Stimmate.

La Confraternita del SS.mo Sacramento con Accoliti e Lettori Istituiti, il Seminario Vescovile, i Diaconi permanenti ed il Capitolo Cattedrale saranno davanti al Vescovo, Mons. Mansi, con la Reliquia della SACRA SPINA seguita dai Cavalieri e dalle Dame del Santo Sepolcro.

Per chiudere poi la Statua della Madre Addolorata con l’Arciconfraternita di Maria SS.ma Addolorata ed a seguire l’U.N.I.T.A.L.S.I. con gli ammalati, Associazione “Volto Santo”, Associazioni di Volontariato. Infine la Statua delle Pie Donne a cui seguiranno Autorità Civili e Militari, Associazioni e Organizzazioni Sociali Cristiane.