Dopo il netto 8-0 rifilato al Monte Sant’Angelo, la Florigel Andria mostra nuovamente i muscoli e lo fa contro un avversario di spessore superando 4-2 al “Palasport” l’Audace Monopoli, compagine in piena lotta per un piazzamento play-off. Prestazione di spessore quella del roster guidato da Michele Bonadies che domina per larghi tratti del match, conquista tre punti fondamentali per la classifica e l’aritmetica salvezza con due giornate di anticipo.

Nella prima frazione i biancoazzurri mettono subito le cose in chiaro: passa appena un minuto e il destro dalla distanza di Tortora si insacca alla spalle di Caramia. Risposta monopolitana pressochè immediata con la rasoiata di Rodrigo che fissa il punteggio sull’1-1 al 3’ minuto. L’Andria non accusa il colpo e anzi diventa padrona del campo: Caramia è costretto più volte a togliere le castagne dal fuoco. Al 15’ è però l’andriese puro sangue Sgarra servito da Tortora a trovare l’angolo giusto per il 2-1. Punteggio con il quale le due squadre rientrano negli spogliatoi. Nella ripresa la squadra di Bonadies non arretra di un millimetro e il Monopoli va in sofferenza. Passano appena 40 secondi: De Cillis impegna Caramia, sulla respinta si avventa Tortora che scarica un bolide sotto la traversa. 3-1 e gioia incontenibile per il centrale biscegliese autore di una doppietta. Il match diventa vibrante, l’Andria sciupa diverse occasioni da gol ma al 10’ cala il poker. Azione di ripartenza, scambio Somma-Sgarra con quest’ultimo che sottoporta infila l’estremo monopolitano e firma il 4-1 che manda in archivio il match. L’Audace nel finale prova la carta del portiere di movimento, Giannuzzi accorcia le distanze, i biancoazzurri si divorano più volte la quinta rete.

Al suono della sirena fa festa la Florigel Andria che sale a 30 punti, al sesto posto in classifica. Sabato prossimo i biancoazzurri, nella penultima gara della stagione, faranno visita al Volare Polignano.