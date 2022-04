“Apprendimento e Socialità”: questo lo slogan che ben riassume la finalità dei due progetti: “LA SCUOLA: UN PONTE TRA SE’ E GLI ALTRI” e “”# RIPARTIAMOINSIEME”, finanziati dal Programma Operativo Nazionale FSE e POC “Per la Scuola”, che consentiranno all’IC Verdi-Cafaro di mettere in campo ben 19 percorsi formativi rivolti agli alunni di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado.

«Un finanziamento cospicuo – spiega il dirigente scolastico Grazia Suriano – che consentirà di ampliare l’offerta formativa della Scuola e, per tale via, migliorare le competenze di base degli alunni, nonché di promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo degli alunni, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti».

Il Progetto “#RIPARTIAMOINSIEME” mira a far conoscere la figura del grande compositore Giuseppe Verdi alle nuove generazioni, attraverso la recitazione, il canto, la musica e l’azione scenica grazie a un lavoro di messa in scena di arie d’opera del grande compositore in chiave moderna, sfruttando i linguaggi musicali contemporanei.

Il progetto si articola in 3 moduli formativi e mira a sviluppare competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale:

– per la scuola primaria: 1.“VERDI …IN CANTO”

– per la scuola secondaria di 1° grado: 2.“IL MIO AMICO VERDI” – 3.“MUSICA MAESTRO!”

Il progetto “LA SCUOLA: UN PONTE TRA SE’ E GLI ALTRI” si articola in 16 percorsi formativi

Per la scuola primaria:

1) EASYSCACCHI – Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

2) LUDO-CODING – Competenza digitale

3) LA VALIGIA DELLE STORIE: IL KAMISHIBAI – Competenza alfabetica funzionale

4) PIEGA E SPIEGA LA MATEMATICA – Competenza in STEM

5) IL LABIRINTO DELLE PAROLE E DELLE IDEE – Competenza alfabetica funzionale

6) SCUOLA ARCOBALENO – Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

7) LET’S FUN WITH ENGLISH – Competenza multilinguistica

8) AFFETTO SERRA… – Competenza in materia di cittadinanza

9) ORIENTA..MENTE- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

10) LA MATEMATICA NON È UN PROBLEMA – Competenza in STEM

11) WE ARE, WE CARE – Competenza in materia di cittadinanza

Per la scuola secondaria:

1) CAMPIONI DI FAIR PLAY!- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

2) FORTE DRAGO, FURBO STAN!- Competenza alfabetica funzionale

3) DANZARTE- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

4) JUMP IN ENGLISH- Competenza multilinguistica

5) IMPRONTE DI CREATIVITA’ – Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

I percorsi formativi saranno realizzati facendo ricorso ad una didattica innovativa, che si avvarrà della moderna e tecnologica strumentazione degli attrezzati laboratori (linguistico, informatico, matematico, scientifico, biblioteca) di cui la Scuola dispone, per favorire negli allievi lo sviluppo delle competenze chiave per vivere nella società della conoscenza.

L’intera Comunità scolastica dell’IC “Verdi-Cafaro”, dal dirigente scolastico al direttore amministrativo, dai referenti per la valutazione agli insegnanti e ai collaboratori scolastici, è fortemente impegnata nella realizzazione della mission della Scuola: IL SUCCESSO FORMATIVO.

Sarà possibile seguire l’evoluzione dei progetti PON attraverso le pagine dedicate del giornale web della scuola agli indirizzi www.icverdicafaro.edu.it e www.ilpianetadeibambini/.