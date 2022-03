Si costituito oggi il nuovo Consiglio di presidenza dell’Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani (GAI), organismo che raccoglie ventisei amministrazioni tra Comuni capoluogo e Regioni per sostenere la creatività giovanile attraverso iniziative di formazione, promozione e ricerca. In qualità di vicepresidente è stata nominata la consigliera delegata alle Politiche Culturali Grazia Di Bari.

«Sono felice di poter ricoprire questo ruolo – ha dichiarato la Di Bari – all’interno del GAI, associazione che offre servizi e opportunità per gli under 35 che lavorano nel mondo della creatività, delle arti e dello spettacolo. Ritengo che sia un preciso dovere delle istituzioni essere d’aiuto ai nostri giovani che devono essere messi nelle condizioni di lavorare e di potersi formare soprattutto dopo due anni di pandemia. Grazie alla partnership tra Ministero della Cultura e GAI assieme alla Regione Puglia, per il tramite del Teatro Pubblico Pugliese, ad esempio, si sostiene la mobilità artistica e l’internazionalizzazione delle carriere emergenti attraverso il concorso Movin’Up 2021/2022, che ha tra gli obiettivi quello di favorire la partecipazione di giovani creativi tra i 18 e i 35 anni di età ai programmi di formazione, organizzati da istituzioni estere che offrano reali opportunità di crescita professionale. Promuovere, inoltre, il lavoro degli artisti e delle artiste italiani in ambito internazionale attraverso reali occasioni di visibilità e di rappresentazione della loro attività e supportare i processi creativi e produttivi più interessanti dal punto di vista dell’innovazione, della multidisciplinarietà e del confronto internazionale. Promuovere i giovani artisti è ancora più importante nel periodo di guerra che stiamo vivendo, perchè la cultura unisce il mondo ed è ponte e di pace».