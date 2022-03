Sono le classi terze della Scuola primaria “G. Verdi” i destinatari del Progetto regionale “SBAM a scuola!”, che ha preso avvio lunedì 21 marzo, promosso e finanziato della Regione Puglia e realizzato dall’USR PUGLIA, dall’Università agli Studi di Foggia, dal Comitato Regionale Puglia del CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

“SBAM”, acronimo di Sport, Benessere, Alimentazione, Mobilità, nell’ambito dell’Educazione alla Salute, ha come obiettivo la promozione dei corretti stili di vita sin dalla infanzia. Le attività relative allo Sport sono affidate alla Prof.ssa Maria Luigia D’Orazio, in qualità di Esperto Sportivo, in affiancamento ai docenti di classe in orario curricolare.

Attraverso la pratica sportiva – spiega il Dirigente scolastico Grazia Suriano – i bambini si allenano, fanno amicizia, si divertono, imparano a giocare come membri di una squadra e acquisiscono abilità e ideali vitali per il loro benessere, per la loro autostima e fiducia.