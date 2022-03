«Un’esperienza di formazione intensiva, a stretto contatto sia con il mondo accademico che con le eccellenze imprenditoriali del territorio». Questo è il programma Ryla (Rotary Youth Leadership Awards), promosso in tutto il mondo dal Rotary International attraverso i Distretti. Destinatari sono i giovani e l’obiettivo è contribuire a formare “leader” del futuro, individuando giovani dotati di spiccate capacità intellettuali relazionali, volontà di crescita e senso di responsabilità.

Nel Distretto Rotary 2120 (Puglia e Basilicata) l’evento è in programma dal 22 al 26 marzo prossimi nel Campus dell’Istituto Agronomico Mediterraneo (CIHEAM Bari), a Valenzano. Il tema scelto per l’edizione del 2022 è “Leadership del cambiamento – per un progresso etico, equo e sostenibile”.

Quaranta ragazze e ragazzi, diplomandi e universitari particolarmente meritevoli, usufruiranno di apposite borse di studio messe a disposizione dai club Rotary di Puglia e Basilicata per frequentare un percorso formativo intensivo di cinque giorni organizzato dalla Commissione Ryla del Distretto, mirato al rafforzamento della loro predisposizione alla leadership, al potenziamento delle conoscenze e delle qualità per migliorare il loro ruolo professionale e sociale.

«Il programma di formazione sarà basato su testimonianze di illustri ospiti, storie esemplari di successo, visite presso eccellenze aziendali pugliesi e confronto costante tra i partecipanti, finalizzato alla condivisione costruttiva di esperienze, opinioni, idee, aspirazioni», spiega Gaetano Scamarcio, professore ordinario di Fisica all’Università degli studi “Aldo Moro” di Bari e presidente della Commissione Distrettuale RYLA. «I giovani Ryliani – aggiunge Scamarcio – avranno la possibilità, inoltre, di potenziare le loro soft skills e di confrontarsi in modo diretto ed interattivo con tutti i relatori, alti rappresentanti istituzionali, docenti e ricercatori universitari, che incontreranno nel corso della settimana e vivranno il loro percorso didattico in un luogo multietnico, il CIHEAM Bari, votato alla sostenibilità e impegnato in numerosi programmi e progetti atti a favorire uno sviluppo inclusivo per un mondo più equo».

Il RYLA 2022 sarà inaugurato martedì 22 marzo prossimo nell’Aula Magna dell’Ateneo, con i saluti di Stefano Bronzini, Magnifico Rettore dell’Università, Francesco Cupertino, Magnifico Rettore del Politecnico di Bari, Gianvito Giannelli, Governatore del Distretto Rotary 2120 di Puglia e Basilicata, e Antonio Braia, Segretario Distrettuale.

Nelle giornate successive, in programma gli incontri, tra gli altri, con Maurizio Raeli, Direttore del CIHEAM Bari, Ugo Patroni Griffi, Presidente del Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Gianna Elisa Berlingerio, Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia, Roberto Bellotti, Direttore del Dipartimento Interateneo di Fisica dell’Università di Bari, e la visita alla sede di Roboze SpA, eccellenza pugliese e leader mondiale nel settore delle stampanti 3D avanzate, guidati dal fondatore e CEO Alessio Lorusso.

L’agenda nel dettaglio: Agenda dettagliata RYLA 2022