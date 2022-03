Il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità la road map per allentare le misure anti-Covid da aprile, dopo la fine dello stato di emergenza.

Green pass, mascherine, capienze, luoghi di lavoro, mezzi pubblici: liberi tutti, seppur con alcuni distinguo puramente temporali. Il governo Draghi ha deciso che la pandemia da Covid non è più un’emergenza. A maggio finisce l’obbligo del Green pass e delle mascherine al chiuso, anche nelle scuole. Si è stabilito di mantenere l’obbligo di presentare il certificato verde in alcuni ambiti (base o super nei diversi luoghi) fino al 30 aprile. Dal giorno dopo (ovvero dal primo maggio) non sarà più necessario esibirlo.

Un obbligo che decade esattamente un mese prima (il primo aprile) per quanto riguarda la necessità di mostrare il super Green pass gli over 50 sui luoghi di lavoro: a chi ha superato questa soglia d’età, per cui in linea generale l’obbligo resterebbe in vigore, sui luoghi di lavoro dovrebbe essere richiesto solo il certificato base. Sempre dal primo aprile, inoltre, decade ovunque il limite alle capienze nelle strutture. In tal senso, la capienza degli stadi tornerà al 100% dal primo aprile e per accedervi sarà richiesto il green pass base. Dal primo aprile, inoltre, non sarà più obbligatorio avere almeno il Green pass base per entrare negli uffici pubblici, nei negozi, nelle banche, alle poste o dal tabaccaio.

Fino al 30 aprile, invece, per alcune attività come mense, concorsi pubblici e colloqui in carcere, oltre ai trasporti a lunga percorrenza, sarà obbligatorio il Green pass in versione base e non la versione super. Discorso diverso per quanto riguarda il traporto pubblico locale: dal primo di aprile non sarà più richiesto il green pass sui bus ed in generale su tutti i mezzi di trasporto, mentre continuerà a vigere obbligo di indossare le mascherine. Le norme sulle mascherine, infatti, restano invariate fino al 30 aprile: dal primo maggio, quindi, sarà liberi tutti anche per le mascherine al chiuso, scuole comprese. Decadono anche le quarantene da contatto e l’isolamento sarà previsto solo per contagiati. Una misura che varrà anche nelle scuole prevedendo la Dad per i soli alunni in isolamento perché contagiati. L’obbligo vaccinale, al contrario, resta in vigore fino a fine anno per il personale sanitario e delle Rsa.

Dal 1 aprile, inoltre, visto che l’Italia non sarà più in stato di emergenza Covid, come già anticipato da giorni decadranno il Cts (Comitato tecnico scientifico) e la struttura del commissario straordinario. Al loro posto dovrebbe essere creata una unità operativa ad hoc al ministero della Salute per accompagnare il periodo transitorio e completare la campagna vaccinale. Dal primo maggio in Italia non ci saranno più limitazioni per prevenire ulteriori contagi, come se il Covid fosse stato definitivamente sconfitto.