Fidelis – Latina per Vito Di Bari rappresenta una finale.

Al “Degli Ulivi” sarà sfida con motivazioni diverse visto che i laziali, dopo un’iniziale partenza con il freno a mano tirato, hanno reagito arrivando in piena zona playoff e conquistando già con largo anticipo la salvezza. Sul cammino del Latina però pesano le ultime due sconfitte consecutive anche se la formazione pontina è una vera e propria bestia nera per l’Andria: nei cinque precedenti al “Degli Ulivi” sono stati tre i successi ospiti ed uno solo quello casalingo.

Rebus formazione per la Fidelis che non potrà contare sicuramente su almeno quattro pedine importanti come Casoli e Tulli oltre a Bortoletti e Benvenga. Sicura la difesa a 4 si valuta come completare centrocampo ed attacco al fianco dei sicuri Risolo, Bonavolontà, Gaeta e Bubas.

Inizio match alle 17,30. La società ha anche scelto di puntare sui mini abbonamenti per le due gare casalinghe con Latina e Paganese che si disputeranno in una sola settimana al “Degli Ulivi”.