A che punto siamo con i lavori di rifacimento delle strade di Andria? Se lo chiedono i cittadini dopo l’approvazione da parte della Regione Puglia dei progetti presentati dal Comune federiciano per il bando “Strada per Strada”. Oltre 2 milioni di euro è la cifra già pronta e che potrebbe cambiare letteralmente il volto della viabilità andriese. La situazione, nel complesso, è davvero vicina al limite. Alcune arterie della città si presentano in uno stato di degrado tale da richiedere interventi urgenti. Se ci aggiungiamo che nelle ultime settimane il maltempo ha portato pioggia, neve e ghiaccio sulle strade, il risultato è pressoché vicino all’emergenza. E non ci sembra di esagerare. Riavvolgendo il nastro, per fare il punto della situazione, Andria ha aderito a bando regionale presentando la sua progettazione ben prima della scadenza fissata ad inizio 2022. A gennaio negli uffici della Regione era presente tutta la documentazione opportuna. A metà febbraio, poi, la notizia tanto attesa: gli uffici regionali approvano il progetto, dando così il via libera. Ora il prossimo passo è pubblicare la gara che porterà al successivo affidamento degli interventi, e quindi allo start dei lavori. A darci gli ultimi aggiornamenti è l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Loconte, il quale ha rassicurato affermando che «gli uffici comunali sono al lavoro per la preparazione della gara». Difficile dare una stima concreta dei tempi, ma Loconte si augura che entro i prossimi 3 mesi possa avvenire l’affidamento per poi partire coi lavori che potranno durare fino ad un massimo di 6 mesi, così come previsto dal bando “Strada per Strada”. Logico pensare, a questo punto, che gli interventi potrebbero iniziare nel periodo estivo, per poi concludersi entro l’anno. Anche su questo l’assessore ai Lavori Pubblici non si è sbilanciato, sottolineando in ogni caso la «ferma volontà di avviare quanto prima il cantiere nel 2022. Gli uffici – ribadisce – stanno lavorando dando massima priorità alle strade andriesi». Dunque ci vorrà ancora un po’ di pazienza prima di vedere concretizzati tutti i lavori previsti. I 2,3 milioni di euro saranno utilizzati per rifare arterie ad alta viabilità come via Canosa, via Castel del Monte, via Corato, Corso Cavour, via Barletta, e via Ferruci (solo per citarne alcune), l’anello del centro storico con via Bovio, pendio San Lorenzo, via Orsini e via Jannuzzi (tra le altre), sino all’estramurale: via Dalmazia, viale Venezia Giulia, viale Istria, via Togliatti, viale Pietro Nenni e così via. Un progetto di messa a nuovo delle strade tanto atteso quanto necessario. Non c’è più tempo da perdere.