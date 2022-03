Si è messa in moto la macchina organizzativa della Bat per dare accoglienza ai cittadini ucraini in fuga dalla guerra. Un primo passo è stato fatto con la riunione convocata in videoconferenza, dal Prefetto Maurizio Valiante, per discutere con sindaci della Bat ed i rappresentanti della Asl Bt e dell’Ufficio Scolastico Regionale, dell’assetto organizzativo territoriale da adottare per far fronte all’emergenza che sta colpendo la popolazione ucraina.

L’incontro ha fatto seguito ad una precedente riunione, presieduta dal governatore Emiliano, nel corso della quale è emersa la necessità di istituire una cabina di regia composta da rappresentanti regionali, Prefetture, Province, Comuni e Forze dell’Ordine, che si dovrà occupare dei diversi aspetti connessi all’arrivo degli ucraini in fuga dalle bombe. Su tutti, le procedure di registrazione, le attività di screening sanitario e l’individuazione delle strutture che dovranno ospitare i profughi.

E in questo senso la provincia Bat si è già mobilitata per la gestione dell’accoglienza.