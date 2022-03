Le temperature quasi primaverili di gennaio e inizio febbraio sono ormai un lontano ricordo. Il mese di marzo è iniziato all’insegna del maltempo in Puglia con l’inverno che ha iniziato a fare la voce grossa su quasi tutto il territorio regionale.

Dopo il gelido weekend scorso contraddistinto da nevicate anche a bassa quota, anche quello che è appena iniziato si prospetta molto rigido e carico di precipitazioni. Da stamane la neve è tornata a cadere copiosa sui rilievi del Gargano e del subappennino dauno, ma anche nel territorio della sesta provincia. Fitta nevicata a Castel del Monte, in tutto il territorio del Parco dell’Alta Murgia, sino a Minervino e Spinazzola dove diverse strade provinciali sono percorribili solo con l’utilizzo delle catene.

La situazione non migliora nella vicina Basilicata, soprattutto nel potentino e nel vulture-melfese dove sono diversi i centimetri di neve accumulata. Temperature molto rigide e abbondanti piogge sul resto del territorio pugliese dove sino in serata sono previsti temporali e locali acquazzoni. Le precipitazioni dovrebbero terminare nella giornata di domenica, ma il clima nei prossimi giorni sarà prettamente invernali con le massime che non supereranno i 10 gradi.

Inoltre non si prospetta nulla di buono per il weekend della prossima settimana, quando in Puglia, potrebbe giungere il famigerato “Burian”, la corrente gelida proveniente dalle lande siberiane e le steppe russe. Il suo arrivo causerebbe un’altra ondata di maltempo con freddo polare e neve fin sulle coste.