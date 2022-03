E’ stato istituito in via Vecchia Barletta ad Andria, all’interno della sede della Confraternita Misericordia, un centro di raccolta di generi di prima necessità e farmaci per le zone di guerra. Le Confraternite pugliesi giallociano faranno convogliare qui, assieme a tantissimi cittadini, farmaci e generi alimentari da portare poi nelle zone di guerra.

Le Misericordie per l’Ucraina si stanno mobilitando in tutta Italia ed i primi convogli dalla Toscana sono già partiti. Dalla Puglia si continuerà a raccogliere tutto il materiale e nei prossimi giorni partirà anche da qui il convoglio regionale. C’è anche un prontuario delle cose più utili da donare. «Nel frattempo – scrivono le Misericordie pugliesi – noi diciamo forte il nostro no alla guerra».