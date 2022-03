Un coro unanime per un messaggio chiaro: viva la libertà, evviva la pace, no alla guerra. Lo hanno gridato a squarcia gola i bambini del 3° Circolo Didattico “Cotugno” di Andria, riunitosi in viale Gramsci per un flash mob contro il conflitto tra Russia e Ucraina. Con la loro spontaneità i piccoli alunni si sono uniti alle tante voci che in questi giorni stanno chiedendo la pace.

Il momento è reso possibile grazie alla collaborazione dei docenti che subito hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa. Lo stesso entusiasmo che ha travolto di emozioni anche i genitori dei bambini, presenti per ascoltare il grido di pace. Al flash mob ha partecipato anche Daria Pirko, giovanissima mamma ucraina, residente ad Andria da circa un anno. Nei suoi la commozione per il momento offerto dai piccoli studenti e il pensiero alla sua famiglia costretta a subire il dramma della guerra.

Impossibile non commuoversi davanti alla bellezza dei bambini. Bandierine della pace che sventolano accanto a quella dell’Ucraina. Poi l’abbraccio fortissimo tra Daria ed un alunno della scuola andriese di origini ucraine. Un’istantanea del desiderio di pace che ha travolto tutti i presenti, comprese le istituzioni locali. Il servizio.