Il Parco dell’Alta Murgia nella rosa dei parchi più virtuosi d’Italia nella tutela della biodiversità. L’importante riconoscimento arriva direttamente dal Ministero della Transizione Ecologica, che ha attribuito un premio all’ente per la strategia adottata nella salvaguardia degli insetti impollinatori.

Sono quattro i parchi più virtuosi d’Italia: insieme a quello dell’Alta Murgia ci sono il Parco dell’Arcipelago Toscano, il Parco del Cilento e il Parco del Gran Sasso e Monti della Laga. Il premio consiste in un finanziamento di oltre 25mila euro destinato alle attività di formazione del personale.

Il riconoscimento premia in particolare la gestione del progetto “Alta Murgia: un parco per api e farfalle”, realizzato con Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e il Dipartimento di Biologia dell’Università di Firenze, in altre occasioni già esaltato dal Ministero per la messa a punto di un sistema di valutazione e raccolta dati sulla presenza degli impollinatori.

Il progetto punta ad una migliore condizione degli impollinatori selvatici, con interventi di miglioramento ambientale e pratiche di gestione delle aree forestali e agricole. Tra gli obiettivi primari, la realizzazione di un’app per la raccolta dati e volta alla creazione di un database unico per tutte le aree protette regionali e nazionali

Le indagini di campo svolte nell’Alta Murgia hanno rilevato finora la presenza di ben 107 specie di apoidei (api e bombi) appartenenti a 23 generi, quasi il 10% delle specie segnalate in Italia. 81, invece, le specie di farfalle diurne presenti nel Parco, di cui è in corso lo stato di valutazione per comprendere i rischi a cui le popolazioni stanno andando incontro.