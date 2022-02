Sono 5612 i casi di positività al Covid-19 registrati in Puglia nell’ultimo bollettino epidemiologico della Regione. I test effettuati sono 36784 a testimonianza di quanto il virus continui ancora a circolare molto sul territorio regionale. Si contano, purtroppo, anche 22 nuovi decessi per un triste conto totale che da inizio pandemia segna 7589 persone morte a causa del virus. E’ però importante il numero dei negativizzati che oggi segna 7122 con il totale dei guariti che arriva a 623241. Anche per questo scendono ancora gli attualmente positivi che ora si attestano a poco più di 85mila persone. Buone notizie anche dagli ospedali pugliesi con le persone ricoverate in area non critica che scendono a 727 mentre quelle in terapia intensiva sono al momento 53.

Il numero di casi provincia per provincia: a Bari si contano 1545 nuovi casi di contagio seguiti dal leccese con 1419 e poi la provincia di Foggia con 938. A Taranto sono 699 i nuovi contagi mentre a Brindisi 513 e nella BAT 445. Si contano ancora 31 contagi tra i residenti fuori regione. La Puglia resta leggermente al di sopra della media italiana per quel che riguarda l’incidenza ogni 100mila abitanti attestandosi attorno ai 700 casi.