Lo avevano annunciato, le proteste non si sarebbero fermate, anzi, la volontà è quella di continuare ad oltranza sino a quando qualcuno delle istituzioni non si farà avanti. La Puglia degli autotrasporti si ferma per manifestare pacificamente e chiedere interventi su tanti punti di natura economica che hanno reso il mestiere dell’autotrasportatore «insostenibile», riferiscono. Blocchi strada in tutta la Regione da Bari a Foggia, passando per Ruvo, Corato e Altamura, e poi ancora Cerignola. Nella Bat i camion si sono fermati ad Andria e Canosa di Puglia ad intervalli di 45 minuti ciascuno. Un grande coinvolgimento di autotrasportatori.

Tra Andria e Canosa, nel complesso, sono circa un centinaio gli autotrasportatori che hanno aderito alla manifestazione. Tra loro ci sono non solo padroncini ma anche autisti. «Il problema – spiegano – è di tutti».

Gli autotrasportatori sono compatti. Anche gli operatori del settore in transito, una volta fermati, aderiscono su libera scelta. Tutti uniti nella stessa direzione.

