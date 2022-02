Dopo la serra didattica e le aiuole aromatiche, ortive e della biodiversità, il giardino della scuola Primaria “G. Verdi” si arricchisce di un’altra aula a cielo aperto per l’outdoor education.

Si tratta di un anfiteatro dove gli insegnanti, durante la bella stagione, potranno tenere le lezioni, da quelle di italiano a quelle di scienze, oltre che gestire attività di gruppo: discussione, canti, letture.

«Lo sforzo continuo, in modo particolare in epoca di pandemia – spiega il dirigente scolastico Grazia Suriano – è di attivare in modo consapevole una didattica all’aperto, con il proposito di migliorare la qualità dell’offerta formativa attraverso la ri-significazione degli spazi esterni come ambienti di apprendimento e l’allestimento di aule didattiche diffuse. La scuola all’aperto offre un diverso modo di apprendere, di relazionarsi, di crescere nella Natura e con la Natura. Con la scuola all’aperto anche i più piccoli sono accompagnati a comprendere il grande compito che noi tutti abbiamo da svolgere: rispettare ed amare la natura e considerarla come vera, grande e unica eredità per le generazioni future».