E’ finita con una pesante sconfitta ai danni dell’Audax Andria la 13^ giornata di serie D del girone A del campionato di pallavolo femminile, con i parziali di (17-25, 20-25, 11-25).

Tra le mura del Polivalente di via delle Querce di Andria, l’Asem Volley Bari si è imposta per 3-0, in una gara dominata dalle ospiti e che ha mostrato il consistente divario tecnico tra le due compagini, complice anche qualche assenza importante in alcuni reparti della squadra di casa.

La squadra andriese, consapevole di dover affrontare una delle formazioni candidate al salto di categoria, ha comunque dimostrato carattere e determinazione già dalle battute iniziali della partita.

Nel primo e secondo set le giocatrici andriesi, pur rincorrendo spesso le avversarie nel punteggio, sono riuscite a recuperare e a riportarsi quasi sempre in parità: ma la maggior esperienza e la capacità tecnica delle singole pallavoliste dell’Asem, hanno prevalso.

Terzo set a tinte baresi: l’Audax si è arresa al dominio ospite. Il gruppo federiciano ha subito in ricezione, a causa dell’efficace attacco delle baresi che non ha dato tregua.

Le padrone di casa rimangono appaiate a metà classifica a quota 11 punti, ma proveranno a tornare al successo già sabato prossimo, 19 febbraio alle 18.30, al Palasport Marchiselli di Barletta contro l’ASD Volley, una squadra decisamente più abbordabile dal punto di vista tecnico.