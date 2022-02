Medicazioni, terapie endovenose e terapie intramuscolari oltre all’assistenza ai pazienti stomizzati. Sono solo alcuni dei nuovi servizi attivati all’interno dell’Ambulatorio Solidale “Noi con Voi” della Misericordia di Andria e diretto dal Dr. Nicola Mariano con medici volontari in diverse specialistiche. L’ambulatorio nato ormai da diversi anni e convenzionato con la ASL BT, conta su oltre 400 prestazioni ogni anno in favore della comunità più bisognosa. Ma in occasione del 30esimo anniversario della Confraternita andriese sono partiti da qualche giorno altri servizi aggiuntivi grazie all’impegno di medici, infermieri e oss volontari. I nuovi servizi saranno prenotabili chiamando allo 0883551952 o attraverso la mail [email protected] Gli orari di apertura dell’ambulatorio sono dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 mentre il sabato dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20. Il Progetto “Noi con Voi” della Misericordia di Andria sostenuto nel suo avvio da diverse realtà tra cui Fondazione Megamark attraverso il bando “Orizzonti Solidali”, punta però anche sulla formazione. Ed allora il 24 febbraio prossimo nell’Ambulatorio di via Pellegrino Rossi 46, grazie alla preziosa collaborazione con Convatec ed il reparto di Chirurgia dell’Ospedale “Bonomo” di Andria, ci sarà un corso teorico/pratico sulla gestione delle stomie. Una intera giornata dedicata essenzialmente ad infermieri con l’avvio definitivo dell’Ambulatorio dedicato agli stomizzati.

«Un progetto che arriva da lontano, basato sull’ascolto costante del territorio e sull’interlocuzione con le istituzioni – spiega il Dr. Nicola Mariano Direttore Sanitario dell’Ambulatorio – sino alla sua vera e propria attivazione ritardata anche a causa della pandemia che ha bloccato lo sviluppo di alcuni progetto».

«Ora ci siamo – gli fa eco la Governatrice della Misericordia Angela Vurchio – e non possiamo che ringraziare i nostri meravigliosi volontari che si stanno mettendo a disposizione per far si che quello che è un reale bisogno si trasformi in una importante realtà. Qui convivono ragazzi del servizio civile, medici, infermieri ed oss, tutti con importanti specializzazioni e tutti coordinati per assicurare supporto ed assistenza a chi più ne ha bisogno».