Un bilancio tornato, seppur di poco con il segno più, una liquidazione scongiurata e nuove commesse per il futuro che guardino a diversi altri servizi sul territorio. Ecco la nuova vita della Multiservice ad Andria, la municipalizzata che ha rischiato la chiusura con conseguente licenziamento dei circa 100 dipendenti attualmente in organico. Una struttura al servizio dell’ente comunale e della città che, complice il pre dissesto economico ed i troppi sprechi, era divenuto un peso troppo grande da sostenere. Ma l’aggiornamento convocato a Palazzo di Città dalla Presidenza del Consiglio con una conferenza dei capigruppo allargata per aggiornare sulla questione Multiservizi, ha rassicurato sulla ritrovata serenità e produttività della municipalizzata.

Primo servizio che cambierà radicalmente il volto dell’azienda è quello dei parcheggi. La Multiservice dal 1 aprile prossimo potrebbe già subentrare all’attuale azienda e cioè la Publiparking che ha in scadenza il contratto proprio nel mese di febbraio. Un passaggio essenziale per la municipalizzata e che inaugurerà una serie di nuovi servizi. La Giunta ha dato anche mandato di salvaguardia dell’attuale forza lavoro della Publiparking.

Il prossimo potrebbe esser l’affidamento della gestione dei servizi cimiteriali altro appalto in scadenza ma nel 2023. La municipalizzata sta già lavorando a questa prospettiva. Ma c’è anche la possibilità, come da piano industriale, di gestire le isole ecologiche cittadine che nei prossimi mesi potranno diventare due con l’aggiunta a quella di via Stazio di una nuova struttura in via Canosa (finanziamento regionale già ottenuto) appena risolti i problemi relativi ad una grossa copertura di amianto. E poi accordi con gli enti per commesse anche al di fuori della sfera puramente cittadina per provare a dare un futuro più sereno ad una impresa a capitale unicamente pubblico che, tuttavia, deve ragionare in chiave completamente aziendale. Di qui l’appello del Sindaco di Andria Giovanna Bruno che chiede all’attuale management di accelerare sulla riqualificazione del personale.