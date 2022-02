La CEV ha ufficializzato che sarà l’Italia ad ospitare la prima edizione dei Campionati Europei Under 21 femminili (#EuroVolleyU21W). All’evento prenderanno parte otto squadre (un posto è riservato al paese ospitante) che si qualificheranno alle manifestazioni attraverso un unico turno di qualificazione previsto per la fine di maggio. Le fasi finali in Italia si svolgeranno dall’8 al 17 luglio 2022 e saranno composte da due pool da quattro squadre ciascuna. Le prime due classificate di ciascuna pool si affronteranno nelle semifinali incociate e finali 1-4 posto.

Il Consiglio Federale della FIPAV ha scelto che l’evento si svolga in Puglia. Questa mattina l’annuncio del Sindaco di Cerignola Bonito: «L’evento si svolgerà tra la nostra città ed Andria». L’Italia si presenterà alla manifestazione da campione del mondo in carica, in virtù del successo ottenuto nella rassegna iridata under 20 dello scorso anno disputata nei Paesi Bassi e in Belgio. A luglio, dunque, tornerà nella città federiciana dopo molti anni un grande evento ospitato dal Palasport di Corso Germania.