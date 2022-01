L’ennesima sconfitta casalinga della Fidelis Andria, la quinta consecutiva, ha fatto discutere e allarmare i tifosi. Le parole del tecnico Ciro Ginestra nel post gara hanno confermato un malessere che sembra arrivato all’apice. Ore calde in casa biancoazzurra dopo la conferenza stampa dell’allenatore andriese che ieri sera si è rivolto in particolare ai tifosi che chiedevano a gran voce a fine gara le sue dimissioni. Ginestra ha voluto sottolineare il suo lavoro praticamente «gratuito» sulla panchina della Fidelis.

Ciro Ginestra ad inizio conferenza si è lasciato andare, rispondendo poi così a coloro che dalla tribuna del “Degli Ulivi” gli hanno lanciato probabilmente qualche parole di troppo.

«Non sono un allenatore da bar», concetto ribadito a più riprese da Ginestra quasi a voler tirare in ballo il passato della panchina Fidelis.

Parole di fuoco che non sono naturalmente sfuggite alla tifoseria che ha chiesto e avuto un confronto con la società nella serata di ieri. Al momento nessuna decisione ufficiale dalla Fidelis. Ma le prossime ore si annunciano roventi anche perché c’è da ultimare le operazioni di mercato. Tra due giorni al “Degli Ulivi”, nel frattempo, si torna in campo perché arriva il Catania. Nuova chiamata salvezza per Ginestra e squadra.