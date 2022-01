La Fidelis Andria comunica che in serata è stato raggiunto l’accordo con la Vibonese per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante Lorenzo Sorrentino in biancazzurro. Il classe ’95 in questa stagione ha collezionato 16 presenze condite da 2 gol con la maglia della Vibonese.

In carriera l’attaccante romano ha totalizzato circa 150 presenze nel professionismo con le maglie di Cesena, Renate, Lucchese ,Gubbio e Juve Stabia.