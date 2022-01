Sono 8759 i nuovi casi di contagio registrati in Puglia e contenuti nell’ultimo bollettino epidemiologico regionale. Sono 65736, invece, i test effettuati per una percentuale di positivi che si attesta al 13,3%. Buone notizie anche dai negativizzati che sono 7297 mentre si contano, purtroppo, 15 nuovi decessi. Pandemia che, tuttavia, anche in Puglia, come nel resto d’Italia, rallenta decisamente. La variazione di casi in regione, negli ultimi sette giorni, è -27% con una incidenza ogni 100mila abitanti che ora si attesta a 1485. Altro dato interessante è il conto totale dei guariti in una settimana che supera di molto i nuovi contagi: i negativizzati, infatti, sfiorano i 100mila mentre i nuovi casi in sette giorni poco più di 58mila. A diminuire in modo sensibile anche i ricoveri: sono infatti 61 i pazienti nelle terapie intensive pari al 12,1% del totale dei posti disponibili mentre sono 685 i ricoverati nei reparti ordinari pari al 23,8% dei letti totali negli ospedali pugliesi.

I casi provincia per provincia: nel barese sono 2717 i nuovi contagi registrati mentre a Lecce sono 1618 ed a Foggia 1446. La provincia di Taranto segue con 1148, la BAT con 923 e Brindisi con 802. Si aggiungono al conto anche 53 nuovi casi di residenti fuori regione. La BAT continua la sua rapida discesa di casi di contagio anche per quel che concerne l’incidenza che ora tocca quota 2451 anche se resta la provincia pugliese in cui questo dato è il più alto. Bari, Brindisi, Foggia e Taranto, in questo ordine, restano oltre i 2000 casi ogni 100mila abitanti mentre Lecce è a 1858 con una discesa in linea con il dato regionale.