La Fidelis Andria è tornata a non subire gol in campionato, come non accadeva dal 24 ottobre nell’1-0 casalingo contro la Turris e come mai era successo in stagione in trasferta. E fin qui c’è la buona notizia: nello 0-0 di Vibo Valentia, contro l’ultima della classe, ci sono però anche le difficoltòà di una squadra nel trovare la via del gol. Per Francesco Urso quello ottenuto in Calabria è però un buon punto.

Sin qui la Fidelis Andria è stata una delle formazioni più attive nel calciomercato invernale, con più di una dozzina di operazioni tra entrate e uscite. Tra queste, anche Urso. Il centrocampista classe 1994, che in carriera ha messo insieme anche 50 presenze in B e ha toccato la A con il Cesena, non teme il gap di condizione fisica tra i componenti della rosa.

La salvezza senza passare dai playout è distante 5 punti. Fondamentali saranno allora gli scontri diretti, a partire da quello di domenica contro il Campobasso, avversario oggi alle porte della zona bianca. Di qui a fine stagione ci sono in palio 51 punti: un’infinità, assicura Urso, che non vuole però guardare troppo in là. Campobasso e Catania, attese in 3 giorni al Degli Ulivi, sono le prime due chance da non mancare.