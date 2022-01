Erano invitati ad un matrimonio in qualità di parenti della sposa, presso una sala ricevimenti di Andria. Ad un certo punto si sono allontanati durante i festeggiamenti per rubare del materiale edile. Scoperti dal custode del parcheggio lo hanno aggredito con violenza riducendolo in fin di vita. Dopo le indagini, questa mattina all’alba la Polizia di Stato ha arrestato tre soggetti, padre e figli, tutti con precedenti alle spalle e residenti ad Orta Nova. I fatti risalgono alla scorsa estate.

Le indagini degli agenti della Questura di Andria sono partite proprio a seguito del ricovero presso l’Ospedale “Bonomo” dell’uomo che era stato picchiato con calci e pugni, e ridotto in condizioni gravissime. La Polizia ha acquisito la lista degli invitati e le registrazioni dell’impianto di video sorveglianza con le quali è riuscita a ricostruire l’intera vicenda. Inizialmente i due fratelli, cugini della sposa, si erano allontanati dal luogo del ricevimento per depredare del materiale. E’ in quel momento che sono stati scoperti dal custode del parcheggio. I due ortesi hanno quindi reagito. Prima hanno insultato la vittima chiedendo una somma di 1.500 euro, accusandolo di aver graffiato la loro auto, poi sono passati all’aggressione fisica alla quale si è aggiunto anche il padre dei due. Al termine del pestaggio il custode è rimasto tramortito a terra. E’ stato uno dei gestori della sala a chiamare successivamente i soccorsi. Per settimane l’uomo ha lottato tra la vita e la morte a causa di un’emorragia interna. Il custode ora sta bene, ed è fuori pericolo.

Al termine dell’attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani, l’Autorità Giudiziaria ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in cercare nei confronti dei tre ortesi che sono stati condotti nel Carcere di Trani.