Sono 7.287 i nuovi casi registrati in Puglia nelle ultime 24 ore, su oltre 87 mila tamponi effettuati. Secondo i dati del bollettino epidemiologico odierno è la Provincia di Bari a far rilevare il maggior numero di contagi, 2.288. Seguono i 1.451 casi in Provincia di Lecce, 1.059 in quella di Foggia, 846 nel brindisino, 835 in Provincia di Taranto e 708 nella Bat. 78 contagi sono attribuiti a residenti fuori Regione. 22 in via di definizione. Salgono così a 363.483 i positivi al covid da inizio pandemia in Puglia. Un bollettino che nelle ultime 24 ore ha fatto anche registrare altri 4 decessi portando il totale a 7.028.

Preoccupano i ricoveri che si confermano in crescita. 475 i pazienti in area non critica, 31 in più rispetto a ieri, mentre le terapie intensive salgono di 4 unità ed ora il totale si attesta a 49 posti letto in rianimazione occupati. La soglia critica dei ricoveri in area medica è stata ormai superata da qualche giorno, mentre avanza verso lo stato d’allerta il dato delle terapie intensive. Uno scenario che se dovesse confermarsi nei prossimi giorni potrebbe portare la Regione Puglia al cambio di colore, e quindi al passaggio in zona gialla. Gli attualmente positivi sono prossimi alle 70 mila unità. Infine buone notizie sul fronte dei guariti che tornano a salire: nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 2 mila negativizzati dal virus.