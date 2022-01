Partecipare attivamente alla vaccinazione per uscire al più presto da questa situazione. Un consiglio che arriva direttamente da chi è in prima linea ormai da due anni, come medico del dipartimento di prevenzione e come vaccinatore da quando è stata avviata la campagna vaccinale. Il Dr. Giancarlo Cannone, insomma, non ha dubbi e lo ha ribadito con forza anche a margine della giornata di ieri quando nella ASL BT c’è stato un open day di vaccinazioni dedicate alla fascia pediatrica e cioè 5-11 anni. Un open day che ha visto una buona partecipazione in tutti i centri sia negli hub dei tre capoluoghi di provincia che negli uffici igiene di Bisceglie e Canosa.

La Puglia viaggia spedita nella vaccinazione in età pediatrica e si avvia ad una copertura ormai del 30%. E’ la prima regione in Italia ormai da diverse settimane anche grazie a questi open day, agli accordi con medici di medicina generale e pediatri di libera scelta oltre alle somministrazioni direttamente a scuola. Nella giornata di sabato, per esempio, le vaccinazioni nella BAT sono state 1973 e tra queste ci sono le 538 pediatriche a Margherita di Savoia ed oltre 600 negli ambulatori di medici e pediatri. Una mattinata quella vissuta negli hub della BAT che non ha risparmiato momenti più giocosi con l’ausilio per esempio dei clown dottori dell’Associazione In Compagnia del Sorriso, associazione operativa nel volontariato da circa dieci anni negli ospedali della provincia BAT ed iscritta alla Federazione Nazionale dei Clown dottori. Un gesto, un racconto, un certificato simpatico, per rendere la vaccinazione più vicina al linguaggio dei più piccoli. Un momento che però sarà ancora ripetuto con nuovi open day già in calendario come ci spiega ancora il Dr. Giancarlo Cannone.