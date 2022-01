Incidente stradale nel primo pomeriggio ad Andria, in via Bisceglie. Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate all’altezza dello svincolo con via Scarlatti, nei paraggi dell’incrocio semaforico. Ferite nel complesso 4 persone che erano a bordo dei due veicoli, un’Alfa Rome Giulietta ed una Renault Captur. Sono stati tutti trasportati al pronto soccorso dell’Ospedale “Bonomo” di Andria in codice verde. Seri danni, invece, per le due auto. Sul posto alcune equipe sanitarie del 118 che hanno prestato i primi soccorsi, e la Polizia Locale di Andria.