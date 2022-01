In occasione dell’apertura del bando di Servizio Civile Universale per l’anno 2021/2022, l’Avis Comunale di Andria rende nota la possibilità di potersi candidare per tre posti da volontario per il progetto della durata di 12 mesi: “Ti invito a donare – SUD”.

AVIS è la più grande e longeva associazione di donatori di sangue presente in Italia. Grazie all’impegno dei propri volontari, Avis sostiene il Servizio Sanitario Nazionale tramite il suo lavoro di sensibilizzazione sul tema della donazione del sangue e del plasma e le azioni di raccolta operate in tutto il territorio nazionale. La Sezione Comunale di Andria si distingue per l’elevato numero di donatori e per la quantità di sacche raccolte ogni anno. Ciò le consente di essere la prima realtà AVIS pugliese per risultati ottenuti.

Svolgere un anno di servizio civile presso l’Avis Comunale di Andria non vuol dire semplicemente trascorrere un anno della propria vita facendo volontariato: i nuovi volontari entreranno in una delle realtà no profit più longeve, concrete e importanti della città, toccando con mano la rilevanza dell’associazione per la salvaguardia della salute pubblica. Verranno coinvolti nelle azioni di sensibilizzazione dirette alle Scuole di ogni ordine e grado e nei confronti delle altre associazioni locali. Avranno la possibilità di organizzare e seguire progetti innovativi e potranno mettere in pratica le loro competenze nella gestione dei canali social dell’associazione. La lunga esperienza nell’ambito del servizio civile acquisita da Avis Andria garantirà ai giovani selezionati la possibilità di svolgere il servizio in uno spazio accogliente e attento alle loro qualità e competenze e ai loro bisogni. Non sono richiesti requisiti specifici per partecipare, solo tanta voglia di mettersi in gioco!

Possono partecipare tutti i ragazzi e le ragazze residenti in Italia (è necessario il possesso della cittadinanza italiana o di un regolare permesso di soggiorno) di età compresa tra i 18 e i 28 anni (fino al giorno precedente il compimento del 29°). Ricordiamo che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un solo progetto. La procedura va svolta esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line) raggiungibile al sito: https://domandaonline.serviziocivile.it o attraverso i siti istituzionali del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, tra cui: www.scelgoilserviziocivile.gov.it dedicato specificatamente al bando selezione volontari.

Si accede alla piattaforma DOL esclusivamente con SPID.

Il codice progetto “Ti invito a donare SUD – Avis Comunale Andria” è: PTCSU0007221014648NXXX, il codice sede è: 147389

Tutti gli aspiranti volontari dovranno presentare domanda entro le ore 14.00 del 26 gennaio 2022, data di chiusura del bando, consultabile al link di AVIS NAZIONALE:

https://bit.ly/3JtDU3M.

Per informazioni potete contattarci ai numeri: 0883/559063 – 320 7812057 o venire a trovarci in sede in via Stefano Jannuzzi 7 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20.30.