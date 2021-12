C’è il giovane che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo dell’auto finendo per schiantarsi contro un muretto, ma c’è anche lo scontro tra due auto che ha mandato in ospedale in condizioni giudicate ancora gravi un 85enne sino ad arrivare alla portiera aperta dopo aver parcheggiato l’autovettura che ha colpito un giovane ciclista ora ricoverato con un grave trauma facciale. Casistica variegata in un solo giorno ad Andria per gli incidenti sulla strada che, dopo i vari lockdown a causa del virus, è tornata un luogo molto pericoloso per automobilisti e pedoni. Alla base degli incidenti c’è quasi sempre la distrazione, il problema spesso però sono le conseguenze. Nei primi sei mesi del 2021 in Puglia sono stati registrati 3952 sinistri di cui 89 mortali con il decesso di 97 persone. Da segnalare anche le 6mila persone rimaste ferite. Numeri impressionanti di una strage silenziosa per cui forse ci si è troppo abituati. E’ quanto emerge dai dati provvisori forniti dalle forze dell’ordine, raccolti ed elaborati da Asset, l’agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio in Puglia. Rispetto al primo semestre 2020 (segnato dal lockdown) gli incidenti con feriti hanno subito un incremento del 29,0%, mentre è aumentato del 53,4% il numero degli incidenti mortali e del 56,5% nel numero dei deceduti.

Le strade provinciali hanno registrato il 38,2% dei sinistri mortali e il 39,2% dei decessi; le strade statali hanno registrato il 29,2% dei sinistri mortali e il 30,9% dei decessi; sulle strade urbane si sono concentrati il 23,6% degli incidenti mortali e il 21,6% dei deceduti. Non manca nemmeno un focus sui sinistri che hanno coinvolto monopattini e bici elettriche: la fascia d’età dei conducenti maggiormente coinvolta è stata quella compresa tra i 18-24 anni (28,3%). La categoria di conducenti compresi nella fascia d’età 30-44 è più coinvolta in incidenti con motocicli, mentre tra i ciclisti spicca la categoria dei conducenti compresi nella fascia d’età 45-64, pari al 30,4%. I capoluoghi di provincia sono quelli in cui si è concentrata quasi la metà dell’incidentalità registrata su tutto il territorio regionale: in particolare il comune di Bari ha registrato 646 sinistri, Taranto 242, Lecce 234, Foggia 198, Brindisi 116, Barletta 111 e Andria 97.

E proprio dal Comando di Polizia Locale della città federiciana ci spiegano che il numero di incidenti rilevati non ha subito certamente un calo nel 2021 anzi c’è un trend che si conferma in sensibile aumento per quel che concerne sinistri mortali e con prognosi riservate.