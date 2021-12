La Prefettura della Bat ha reso noti i risultati dei controlli anti-Covid effettuati nel territorio della sesta provincia dal 13 al 19 dicembre.

Sono 3.284 le persone controllate per il possesso del Green Pass, 15 di queste sono state sanzionate, mentre altre 10 persone sono state sanzionate per non aver rispettato l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Per quel che riguarda le attività commerciali, ne sono state controllate in totale 190 ed una di queste è stata sanzionata per non aver rispettato le norme anti-Covid.